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Порошенко привітав українців з поверненням додому

Новини » Політика    07.09.2019 - 14:37
Порошенко привітав українців з поверненням додому
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко зазначив, що звільнення українців - це велика і радісна подія

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав українськів політв'язнів і моряків з поверненням додому. Про це Порошенко написав на своєму Facebook.

"Звільнення українців – бранців Кремля – це велика і радісна подія не лише для них самих та їхніх родин, а для кожного українця в усьому світі. Вітаю наших з поверненням додому! Цьому щиро радіє вся Україна!", - написав Порошенко

Він зазначив, що як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знає, що простих і лінійних рішень тут не буває.

"Пишаюся тим, що виборене нами ще весною рішення Міжнародного морського трибуналу приперло Путіна до стіни і спонукало нарешті звільнити наших героїв. Сьогоднішній піднесений настрій не повинен нас розслабляти. У нас попереду виснажлива боротьба із запеклим ворогом України, сильним і підступним. Це спільна справа влади і опозиції", - написав Порошенко.

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