фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым и выразил уверенность в том, что сплоченность народа позволит преодолеть любые вызовы.

Об этом говорится в поздравлении Порошенко, обнародованном на сайте "Евросолидарности".

"В течение непростого года мы, украинцы, помогали друг другу в сложных обстоятельствах. Поддерживали, защищали, подбадривали. Мы так делаем всегда. Это и есть солидарность. Украинская и европейская", - говорится в поздравлении.

Он отметил, что Рождество - праздник надежды, окутан семейным теплом, согласием и любовью к ближнему.

"В Вифлееме Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло. Вера и любовь - великая сила. Любовь к Богу. Любовь друг к другу, любовь к земле и родной стране, к родителям и детям, к своему делу", - говорится в поздравлении.

Он также призвал украинцев отдельно вспомнить о солдатах, которые защищают украинскую землю. О медиках, которые спасают людей. О капелланах, волонтерах, благотворителях ... о всех достойных гражданах, испытывающих ответственность за людей и страну.

"Мы принадлежим к разным конфессиям, но вся наша культура и история уже более тысячи лет определяются общей великой христианской традицией. Только представьте себе, что этот Выдубицкий монастырь в Повести временных лет впервые упоминается под тысячу семидесятым годом. А ровно два года назад в предрождественский день Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии. Спасибо Его святейшеству Варфоломею за этот исторический поступок. Радуемся, что Церкви-Сестры одна за другой признают независимость нашей поместной Церкви", - отметил Порошенко и пожелал украинцам теплого Рождества, веселых праздников, счастливой, здоровой и долгой жизни.

Напомним, ранее Петр Порошенко поздравил украинцев со второй годовщиной подписания Томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ).