Порошенко обратился к украинцам по случаю второй годовщины подписания Томоса

фото: Петр Порошенко, Епифаний и Варфоломей в Стамбуле (facebook.com)

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев со второй годовщиной подписания Томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии исторического события, которое состоялась 5 января 2019 года в Стамбуле, и напомнил, что лично принимал участие в церемонии.

"Поздравляю всю большую православную украинскую семью в Украине и за ее пределами со второй годовщиной подписания Томоса для Православной Церкви Украины! Большой честью и радостью для меня было вместе с Предстоятелем Православной церкви митрополитом Епифанием участвовать в церемонии подписание и вручения Томоса в Стамбуле. С большим благоговением, затаив дыхание, мы наблюдали тогда как Его Святейшество скрепил подписью этот исторический документ", - отметил пятый президент.

Вітаю усю велику православну українську родину в Україні і за її межами з другою річницею підписання Томосу для... Posted by Петро Порошенко on Monday, January 4, 2021

Он также поблагодарил всех причастных к предоставлению Православной церкви Украины Томоса об автокефалии.

"Спасибо всем, кто приложил усилия и всячески способствовал достижению нашей великой общей цели. Пусть Бог хранит и направляет Украину, нашу Православную церковь и всех нас. Слава Господу! И слава Украине!" - написал Порошенко.

Напомним, Православную церковь Украины было официально зарегистрировано в Украине как религиозную организацию 30 января 2019 года.

Как известно, ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что ПЦУ является единственной канонической православной церковью в Украине.