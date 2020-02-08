Порошенко поздравил с днем рождения политзаключенного Сущенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинского журналиста, политзаключенного Кремля Романа Сущенко с днем рождения. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"Роман и его жена Анжела для всех украинцев и для меня лично стали примером настоящего мужества. Его сильный дух не сломался в кремлевских застенках. Письма, которые Роман писал мне из плена, вдохновляли на борьбу за Украину и за каждого ее гражданина", - написал Порошенко.

Порошенко отметил, что "настоящее счастье, что пятьдесят первый день рождения Роман Сущенко встречает дома".

"Радуюсь, что это произошло в том числе и благодаря усилиям нашей команды. Желаю вам, Роман, крепкого здоровья и счастливой жизни. Спасибо, что в вашем сердце была и есть Украина", - добавил Порошенко.

Напомним, освобожденный в рамках обмена пленными политзаключенный Роман Сущенко назвал обстоятельства своего ареста в Москве в 2016 году. По его словам, в Москву он выехал по семейным делам, а задержали его во время встречи со знакомым военнослужащим, ребенка которого Сущенко крестил.

Как писало РБК-Украина, ранее Петр Порошенко заявил, что власть должна занять наступательную позицию в предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО.