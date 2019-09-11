Сущенко рассказал обстоятельства своего ареста в Москве

Фото: Роман Сущенко (РБК-Украина)

Сущенко назвал свое дело провокацией российских спецслужб

Освобожденный в рамках обмена пленными политзаключенный Роман Сущенко назвал обстоятельства своего ареста в Москве в 2016 году. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

По его словам, в Москву он выехал по семейным делам, а задержали его во время встречи со знакомым военнослужащим, ребенка которого Сущенко крестил.

"Я ни о чем не догадывался. На самом деле, как потом выяснилось, это была изящная, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ. Во время встречи он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" в некие секретные данные об обучении внутренних войск и вооруженных сил РФ", - отметил Сущенко.

Он также подчеркнул, что данная провокация планировалась длительное время.

"Я не знаю, почему он так поступил, и какая мотивация его была, но подозреваю, что он, возможно, "на крючке сидел", - отметил Сущенко и добавил, что не исключает связь своего ареста с антироссийскими публикациями.

Напомним, Сущенко после освобождения запретили въезд в Россию на 20 лет.

Отметим, ранее в российском Кремле отказались раскрыть списки тех, кого выдала Украина.