Порошенко пояснил высокий рейтинг несистемного политика Зеленского

Высокая поддержка Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов 2019 в Украине не является уникальным явлением. Об этом действующий президент Петр Порошенко сказал во время брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Отвечая на вопрос жураналиста о том, что Порошенко сделал за пять лет такое, что "новичок и комик смог победить" его, Порошенко заявил, что "в первом туре есть два победителя - те кандидаты, кто прошел во второй тур".

Он подчеркнул, что это выбор украинского народа, который надо уважать.

"А то, что у нас, как бы это назвать, несистемные политики сегодня получают определенные результаты, я думаю, что это сегодня пример и некоторых европейских стран и не является чем-то особенным", - сказал президент.

Порошенко заявил, что намерен бороться за голоса избирателей во втором туре.

"Надо начертить очень важную программу. И именно этим мы сейчас и занимаемся - для того, чтобы были дебаты, чтобы украинцы не покупали "кота в мешке" и чтобы они делали осознанный выбор: поддерживали реального, а не виртуального кандидата", - добавил действующий глава государства.

Как сообщало РБК-Украина, во втором туре выборов 2019 в Украине Владимир Зеленский пока имеет больше шансов победить и возглавить государство, чем его оппонент, действующий президент Петр Порошенко. По данным опроса группы "Рейтинг", за Зеленского планируют голосовать 51% украинцев, за Порошенко - 21%.

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", во втором туре выборов 2019 в Украине избиратели Владимира Зеленского прежде всего демонстрируют свой протест против ситуации, сложившейся в стране.