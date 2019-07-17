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У Порошенко объяснили Трубе, почему он не придет на допрос

Новости » Политика    17.07.2019 - 08:22
У Порошенко объяснили Трубе, почему он не придет на допрос
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Адвокат Порошенко опубликовал письмо в ГБР

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань опубликовал зарегистрированное письмо Государственному бюро расследований (ГБР), в котором объясняется, почему его клиент не может явиться в бюро 17 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог адвоката.

"Директор ГБР в Интернете не читатель, а писатель, а потому многочисленные публичные заявления о том, что Петр Порошенко никаких вызовов на допрос не получал, прошли мимо него. Но сегодня ГБР получило документ, где все объясняется. Согласно закону, именно директор ГБР устанавливает порядок регистрации, обработки, хранения и уничтожения в соответствии с законодательством полученной Государственным бюро расследований информации", - написал адвокат.

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Напомним, ранее в Государственном бюро расследования заявили об утечке информации по делам, связанным с девятым президентом Украины Петром Порошенко.

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