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Порошенко повторно викличуть на допит, - Труба

Новини » Політика    17.07.2019 - 11:31
Порошенко повторно викличуть на допит, - Труба
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко повторно викличуть на допит у справі про можливе ухилення від податків від продажу заводу "Кузня на Рибальському"

П'ятого президента України Петра Порошенка повторно викликають на допит в Державне бюро розслідувань. Про це на брифінгу заявив директор Держбюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, Порошенка повторно викличуть на допит у справі про можливе ухилення від податків від продажу заводу "Кузня на Рибальському". Зазначимо, що станом на сьогодні  ДБР розслідує 11 проваджень, повязаних з Порошенко.

"Сьогодні для допиту був викликаний Порошенко як свідок у справі про можливе ухилення від податків від продажу Кузні. Порошенко на допит не з'явився, у цій справі вже допитали Тігіпко і провели виїмку документів. Нікому не оголошено підозру, Порошенко повинен бути зацікавлений в дачі показань. У зв'язку з тим, що не з'явився, буде повторно викликаний для проведення слідчих дій", - заявив Труба.

Зазначимо, адвокат Порошенка пояснював, чому у 5 президента не вийшло прийти на допит. За його словами, причина у тому, що Порошенко готується до парламентських виборів і постійно знаходиться за межами Києва.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови адміністрації президента за Віктора Януковича Андрій Портнов подавав у ДБР заяви про відкриття кримінальних справ з приводу дій Порошенка. Труба раніше говорив, що заяви Портнова стосуються "економічних злочинів Порошенко" та введення воєнного стану.

Крім цього, САП відкрила кримінальне провадження за фактами можливої злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України, які нібито координувалися п'ятим президентом України Петром Порошенком і народним депутатом Ігорем Кононенко.

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