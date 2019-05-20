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Порошенко на посту президента утратил статус миллиардера, - Bloomberg

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 18:31
Порошенко на посту президента утратил статус миллиардера, - Bloomberg
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Состояние Порошенко за пять лет сократилось на 40%

Петр Порошенко, который покидает пост президента после поражения на выборах Владимиру Зеленскому, утратил статус миллионера. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, за пять лет на посту президента состояние Порошенко сократилось почти на 40% до 705 млн долларов.

Порошенко на посту президента утратил статус миллиардера, - Bloomberg

Самый ценный актив Порошенко - корпорация "Рошен", которая была крупнейшим Украине и значительным в регионе игроком в регионе, с фабриками в на территории России, в Литве и в Венгрии. В 2012 году производство кондитерских изделий "Рошен" превысило 400 тыс. тонн, однако сократилось на 25% после того, как его продукция была запрещена на территории России.

Другие активы Порошенко включают в себя банк, телевизионный канал, страховую компанию и несколько аграрных и пищевых предприятий, напоминает издание.

Однако, как отмечает Bloomberg, другие украинские олигархи потеряли за последние пять лет еще больше. В частности, состояние самого богатого человека в Украине, Рината Ахметова, сократилось за это время более чем на 50% до 5,5 млрд долларов.

Отметим, очередные выборы президента Украины в 2019 году проходили в два тура. Во время голосования 31 марта Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов. Во второй тур вместе с Зеленским вышел президент Украины Петр Порошенко, который занял второе место с поддержкой 15,95% избирателей. По результатам повторного голосования 21 апреля Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, тогда как за Порошенко свой голос отдали 24,45% украинцев.

В своей инаугурационной речи 20 мая Зеленский заявил о том, что намерен досрочно распустить Верховную раду.

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