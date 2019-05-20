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Порошенко на посаді президента втратив статус мільярдера, - Bloomberg

Новини » Вибори 2019    20.05.2019 - 18:31
Порошенко на посаді президента втратив статус мільярдера, - Bloomberg
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Статки Порошенка за п'ять років скоротилися на 40%

Петро Порошенко, який залишає посаду президента після поразки на виборах Володимиру Зеленському, втратив статус мільярдера. Про це пише агентство Bloomberg.

За даними видання, за п'ять років на посаді президента стан Порошенка скоротилося майже на 40% до 705 млн доларів.

Порошенко на посаді президента втратив статус мільярдера, - Bloomberg

Найцінніший актив Порошенко - корпорація "Рошен", яка була найбільшим Україні і значним у регіоні гравцем у регіоні, з фабриками на території Росії, в Литві та у Угорщині. У 2012 році виробництво кондитерських виробів "Рошен" перевищило 400 тис. тонн, проте скоротилося на 25% після того, як його продукція була заборонена на території Росії.

Інші активи Порошенко включають в себе банк, телевізійний канал, страхову компанію і кілька аграрних і харчових підприємств, нагадує видання.

Проте, як зазначає Bloomberg, інші українські олігархи втратили за останні п'ять років ще більше. Зокрема, статки найбагатшої людини в Україні, Ріната Ахметова, скоротилося за цей час більш ніж на 50% до 5,5 млрд доларів.

Зазначимо, що чергові вибори президента України в 2019 році проходили в два тури. Під час голосування 31 березня Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів. У другий тур разом із Зеленським вийшов президент України Петро Порошенко, який посів друге місце з підтримкою 15,95% виборців. За результатами повторного голосування 21 квітня Зеленський отримав 73,22% голосів виборців, тоді як за Порошенка свій голос віддали 24,45% українців.

У своїй інавгураційній промові 20 травня Зеленський заявив про те, що має намір достроково розпустити Верховну раду.

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