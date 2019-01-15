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Порошенко посетит Израиль для подписания соглашения о ЗСТ

Новости » Политика    15.01.2019 - 09:57
Порошенко посетит Израиль для подписания соглашения о ЗСТ
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Соглашение позволит в короткие сроки увеличить товарооборот между Украиной и Израилем

Президент Украины Петр Порошенко в конце недели посетит Израиль для подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский портал newsru.co.il.

Сообщается, что официальный визит Порошенко в Израиль запланирован на конец текущей недели. Как пишет издание, соглашение о свободной торговле позволит  за пять лет в два раза увеличить товарооборот между странами (до 2 млрд долларов в год).

Отметим, на сегодня основные статьи украинского экспорта в Израиль - это зерновые (46,5%), металлы (25,9%), оливки, продукты питания, древесные изделия, нефтепродукты. Израиль поставляет в Украину химикаты (39,8%), минеральное топливо и нефтепродукты (9,2%), пластмассы и полимеры, оборудование для ядерного реактора, станки и медикаменты.

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины одобрил соглашение о свободной торговле с Израилем. Предполагается, что стороны отменят ввозные пошлины на ряд товаров.

Отметим, Украина и Израиль завершили подготовку соглашения о свободной торговле еще в августе 2018 года.

 

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Новости Украины Порошенко ПетрИзраильсвободная торговля
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