Порошенко відвідає Ізраїль для підписання угоди про ЗВТ

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Угода дозволить в короткі терміни збільшити товарообіг між Україною та Ізраїлем

Президент України Петро Порошенко в кінці тижня відвідає Ізраїль для підписання угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльський портал newsru.co.il.

Повідомляється, що офіційний візит Порошенка до Ізраїля заплановано на кінець поточного тижня. Як пише видання, угода про вільну торгівлю дозволить за п'ять років в два рази збільшити товарообіг між країнами (до 2 млрд доларів на рік).

Зазначимо, на сьогодні основні статті українського експорту до Ізраїлю - це зернові (46,5%), метали (25,9%), оливки, продукти харчування, деревні вироби, нафтопродукти. Ізраїль постачає до України хімікати (39,8%), мінеральне паливо і нафтопродукти (9,2%), пластмаси і полімери, обладнання для ядерного реактора, верстати та медикаменти.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. Передбачається, що сторони скасують ввізні мита на низку товарів.

Відзначимо, Україна та Ізраїль завершили підготовку угоди про вільної торгівлі ще в серпні 2018 року.