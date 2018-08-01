Украина и Израиль завершили подготовку соглашения о свободной торговле

Новости Экономика 01.08.2018 - 20:39
Фото: флаги Украины и Израиля (facebook.com/UkraineMFA)
Фото: флаги Украины и Израиля (facebook.com/UkraineMFA)

Следующим шагом является перевод согласованного текста на украинский язык и иврит

Украина и Израиль сегодня, 1 августа, завершили юридическую проверку текста соглашения о запуске зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Этот этап проводили уполномоченные представители правительственных делегаций Украины и Израиля в г. Тель-Авив (Израиль) в рамках процедуры подготовки текста соглашения к подписанию.

"Во время юридической проверки стороны согласовали текст 12-ти разделов и приложений проекта соглашения, а также согласовали применение терминов, как это предполагает международная практика заключения соответствующих межправительственных договоров", - сообщают в МЭРТ.

Отмечается, что следующим шагом подготовки этой сделки к подписанию является перевод согласованного текста на украинский язык и иврит.

Напомним, 12 июля заместитель министра экономического развития и торговли, торговая представительница Украины Наталья Микольская сообщила, что экспорт товаров в Израиль из Украины за первые четыре месяца 2018 года составил 223,1 млн долларов.

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Теги:  МЭРТ,  Израиль,  торговля,  ЗСТ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС