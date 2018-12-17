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Порошенко поручил проверить госслужащих на связи с РФ

Новости » Политика    17.12.2018 - 01:17
Порошенко поручил проверить госслужащих на связи с РФ
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко пообещал привлечь к ответственности всех причастных

Порошенко поручил контрразведке проверить государственных служащих по связям с РФ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенково время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас есть большое количество государственных служащих в том числе и в правоохранительных органах, которые имеют родственников в Крыму. Я обратился к председателю СБУ Грицаку для того, чтобы контрразведка сделала проверку этих сведений государственных служащих, поставив в приоритет правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена, я буду иметь основания обратиться к любому относительно привлечения к ответственности или увольнение - за мной не заберется", - сообщил Порошенко.

Напомним, что на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко рассказал, что военное положение, которое действует в 10 областях Украины, будет продолжена только в случае широкомасштабного вторжение войск Российской Федерации.

Также Порошенко заявил, что существует угроза полномасштабного вторжения РФ в УкраинуТакже президент добавил, что делает все возможное, чтобы не повторить ситуацию, которая сложилась в 2014 году.

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Новости Украины Порошенко ПетрРоссийская Федерацияразведка
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