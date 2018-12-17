Порошенко доручив перевірити держслужбовців на зв’язки з РФ

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко пообіцяв притягнути до відповідальності усіх причетних

Порошенко доручив контррозвідці перевірити державних службовців щодо зв’язків з РФ. Про це заявив президент України Петро Порошенкопід час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нас є велика кількість державних службовців в тому числі і в правоохоронних органах, які мають родичів в Криму. Я звернувся до голови СБУ Грицака для того, щоб контррозвідка зробила перевірку відомостей цих державних службовців, поставивши в пріоритет правоохоронних та слідчих органах. Як тільки перевірка буде завершена я буду мати підстави звернутись до будь-кого щодо притягнення до відповідальності або звільнення - за мною не забереться", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, що на прес-конференції президент України Петро Порошенко розповів, що воєнний стан, який діє в 10 областях України, буде продовжено лише в разі широкомасштабного вторгнення військ Російської Федерації.

Також Порошенко заявив, що існує загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також президент додав, що робить усе можливе, аби не повторити ситуацію, яка склалася в 2014 році.