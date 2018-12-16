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Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину существует, - Порошенко

Новости » Политика    16.12.2018 - 22:38
Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину существует, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По словам Порошенко, его главной целью является деэскалация конфликта с РФ

Угроза масштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины есть и продолжает быть. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Если бы мы имели основания говорить о деэскалации, я бы отменил военное положение... У нас есть подтверждение спутниковых снимков, у нас есть абсолютно четкая позиция относительно перехватов, когда они делались и с какой целью. У нас существовала и продолжает существовать угроза вторжения российских войск на суверенную территорию Украины", - заявил Порошенко.

Также президент добавил, что делает все возможное, чтобы не повторить ситуацию, которая сложилась в 2014 году.

"Моя цель как президента - это, безусловно, деэскалация, принятие решений о миротворцах, это вывод оккупационных войск России с оккупированной территории Донбасса, это освобождение Крыма. Я могу вас заверить, что уровень жизни в оккупированном Донбассе ужасный", - подчеркнул он.

Напомним, что на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко рассказал, что военное положение, которое действует в 10 областях Украины, будет продолжено только в случае широкомасштабного вторжения войск Российской Федерации.

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