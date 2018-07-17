Порошенко поручил подготовить новую резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

Украинские дипломаты должны подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генеральной ассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение украинским дипломатам подготовить новую резолюцию про статус Крыма. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова", передает корреспондент РБК-Украина.

Президент заявил, что это необходимо для того, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма.

"Я дал поручение, чтобы наши дипломаты на следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН готовили новую резолюцию Генассамблеи по Крыму чтобы остановить любые новые инсинуации, любые спекуляции относительно статуса Крыма. Генассамблея уже два раза поддержала украинскую позицию, в том числе о нарушении прав крымских татар в Крыму", - сообщил Порошенко.

Также, президент Украины сказал, что у него нет никаких сомнений, что и в этот раз их работа будет эффективной.

Глава государства подчеркнул, что защитить страну от российской агрессии возможно только объединенными действиями всего мира.

Напомним, Порошенко заявил, что идею ускорения вступления Украины в НАТО поддержали 19 лидеров стран Альянса. По словам президента Украины в заключительной декларации саммитов Россию впервые признана страной агрессором.