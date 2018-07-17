Ідею прискорення вступу України до НАТО підтримали 19 лідерів країн Альянсу, - Порошенко

У НАТО 19 країн-членів виступають за прискорення вступу України до Альянсу

Під час саміту "Україна-НАТО" 19 лідерів країн-членів НАТО підтримали ідею прискорення вступу України до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Також президент подякував за роботу української делегації, яка виявилась "досить потужною".

"Минулий тиждень у нас був тиждень України в Європейському союзі, тиждень України в НАТО… Були блискуче проведені переговори. Спільною об’єднаною командою ми захистили інтереси України, вперше були включені надзвичайно важливі поняття в заключну декларацію саміту Україна - ЄС, в заключну декларацію саміту "Україна-НАТО", - повідомив Порошенко.

За його словами, в заключній декларації самітів Росію вперше було визнано країною агресором.

"Це було і в заяві ЄС, і в заяві генерального секретаря НАТО. Вперше в той день, як почався саміт "Україна-ЄС", були продовжені санкції проти РФ - як єдиний ефективний інструмент тиску на Росію… Вперше, ми виписали по прізвищах тих політичних в’язнів які перебувають на території РФ лише за те, що вони відмовились здати українських паспорт і зняти українських прапор", - повідомив президент.

Порошенко додав, що лідери країн-членів Альянсу підписали декларацію з вимогою до РФ звільнити українських політв'язнів. Серед них був підпис президента США Дональда Трампа.

"Там стояв підпис президента США Дональда Трампа. Це відбувалось прямо напередодні зустрічі в Хельсінкі. Дискусія на форумі була дуже жвава. Під час обговорення ситуації з Україною виступили 19 лідерів держав-членів НАТО. Усі 19 наголосили, що треба прискорити вступ України до НАТО", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко зазначив, що Головнокомандувач сил Північноатлантичного альянсу в Європі підтвердив підтримку України і розширенні співпраці з НАТО.