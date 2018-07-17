Порошенко доручив підготувати нову резолюцію Генасамблеї ООН по Криму

Українські дипломати мають підготувати нову резолюцію по Криму на наступну сесію Генеральної асамблеї ООН.

Президент України Петро Порошенко дав доручення українським дипломатам підготувати нову резолюцію про статус Криму. Про це він повідомив під час ефіру програми "Свобода слова", передає кореспондент РБК-Україна.

Президент заявив, що це необхідно для того, аби зупинити будь-які спекуляції щодо статусу Криму.

"Я дав доручення, щоб наші дипломати на наступній сесії Генеральної асамблеї ООН готували нову резолюцію Генасамблеї по Криму щоб зупинити будь-які нові інсинуації, будь-які спекуляції щодо статусу Криму. Генасамблея вже два рази підтримала українську позицію, в тому числі щодо порушення прав кримських татар по Криму.", - повідомив Порошенко.

Також, президент України сказав що в нього немає жодних сумнівів, що і в цей раз їх робота буде ефективної.

Голова держави наголосив, що захистити країну від російської агресії можливо тільки об’єднаними діями всього світу.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що ідею прискорення вступу України до НАТО підтримали 19 лідерів країн Альянсу. За словами президента України в заключній декларації самітів Росію вперше було визнано країною агресором.