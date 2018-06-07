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Порошенко поручил Минфину открыть финансирование антикоррупционного суда

НовостиПолитика    07.06.2018 - 14:09
Фото: Петр Порошенко (prezident. gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (prezident. gov.ua)

Такое поручение глава государства озвучил с трибуны парламента после принятия соответствующего закона

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству финансов обеспечить финансирование создания и деятельности антикоррупционного суда. Об этом глава государства заявил после голосования парламента за закон "О Высшем антикоррупционном суде Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

"Я хочу обратиться к правительству и Министерству финансов относительно открытия финансирования антикоррупционного суда. Я хочу обратиться к международным организациям, которые уже сейчас должны предложить Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ - ред.) соответствующих кандидатов в международный совет экспертов, который будет играть решающую роль в формировании суда вместе с ВККСУ", - сказал президент.

Он также обратился  к кандидатам на должности судей в ВАСУ.

"Не бойтесь участвовать в конкурсе, служите Украине, обеспечьте функционирование независимого антикоррупционного суда", - добавил Порошенко.

Президент также назвал создание антикоррупционного суда победой и историческим моментом.

Напомним, сегодня, 7 июня, Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.

Отметим, что создание указанного органа было одним из условий Международного валютного фонда для дальнейшего предоставления средств по программе расширенного финансирования.

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Теги публикации: антикоррупционный суд, финансы, Министерство финансов Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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