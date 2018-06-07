Порошенко доручив Мінфіну відкрити фінансування антикорупційного суду

Таке доручення глава держави озвучив з трибуни парламенту після прийняття відповідного закону

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству фінансів забезпечити фінансування створення та діяльності антикорупційного суду. Про це глава держави заявив після голосування парламенту за закон "Про Вищу антикорупційному суді України", передає кореспондент РБК-Україна.

"Я хочу звернутися до уряду і Міністерству фінансів щодо відкриття фінансування антикорупційного суду. Я хочу звернутися до міжнародних організацій, які вже зараз повинні запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів україни (ВККСУ - ред.) відповідних кандидатів у міжнародний рада експертів, який буде грати вирішальну роль у формуванні суду разом з ВККСУ", - сказав президент.

Він також звернувся до кандидатів на посади суддів у ВАСУ.

"Не бійтеся брати участь у конкурсі, служіть Україні, забезпечте функціонування незалежного антикорупційного суду", - додав Порошенко.

Президент також назвав створення антикорупційного суду перемогою і історичним моментом.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. За проект закону в другому читанні проголосувало 315 депутатів.

Відзначимо, що створення зазначеного органу було однією з умов Міжнародного валютного фонду для подальшого надання коштів за програмою розширеного фінансування.