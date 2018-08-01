Украина подготовит претензию к РФ об ущербе из-за оккупации Крыма и Донбасса

Порошенко поручил подготовить консолидированную претензию к РФ о возмещении убытков за оккупацию Крыма и Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров Украины создать межведомственный координационный орган, который займется формированием консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенных убытков за оккупацию Крыма и Донбасса. Об этом президент сообщил в Facebook.

По его словам, вооруженная агрессия России приносит Украине как человеческие потери, так и разрушение экономического потенциала оккупированных территорий. Кроме того, уничтожается инфраструктура и предприятия.

"Потому не должны медлить ни минуты относительно формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков", - подчеркнул Порошенко.

Президент поручил правительству сформировать для этого соответствующий орган. Он предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым в январе 2018 года.

"Этот закон также четко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона. Ожидаю от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным", - добавил Порошенко.

Напомним, 26липня 2018 года Кабинет министров Украины принял стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей. В разработанной Министерством информационной политики стратегии говорится о том, что полное восстановление вещания украинских телерадиокомпаний возможно только при условии освобождения оккупированных территорий Донбасса.

Добавим, Петр Порошенко в ходе выступления на саммите Украина-Евросоюз 9 июля в Брюсселе заявил, что эконоэкономические потери вследствие российской агрессии против Украины составили 100 млрд евро.