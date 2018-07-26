Уряд прийняв стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу

В Україні мають намір розширити зону телерадіомовлення на окупований Донбас

Кабінет міністрів України прийняв стратегію інформаційної реінтеграції Донецької і Луганської областей. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

У розробленій Міністерством інформаційної політики стратегії йдеться про те, що повне відновлення мовлення українських телерадіокомпаній можливе тільки за умови звільнення окупованих територій Донбасу. Тому в умовах обмеженого мовлення та доступу до інших українських ЗМІ, зокрема Інтернет-видань, особлива увага буде приділятися таким напрямкам:

розширення зони наземного ефірного мовлення українських телерадіокомпаній з територій, прилеглих до тимчасово окупованих;

створення системи виробництва і поширення спеціалізованого контенту для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях;

забезпечення можливості отримання інформації особами з порушеннями зору і слуху у доступній формі;

проведення системної роботи з переселенцями як з важливим каналом комунікації з громадянами України, які проживають на окупованому Донбасі.

Фото: стратегія інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що закон про реінтеграцію поліпшив координацію силовиків на Донбасі. За її словами, тепер на лінії розмежування підвищена дисципліна та діє принцип єдиноначальності.