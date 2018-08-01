Україна підготує претензію до РФ про збитки від оккупації Криму та Донбасу

Порошенко доручив підготувати консолідовану претензію до РФ про відшкодування збитків за окупацію Криму та Донбасу

Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів України створити міжвідомчий координаційний орган, котрий займеться формуванням консолідованої претензії України до Росії для відшкодування завданих збитків за окупацію Криму і Донбасу. Про це президент повідомив у Facebook.

За його словами, збройна агресія Росії приносить Україні як людські втрати, так і руйнацію економічного потенціалу окупованих територій. Крім того, знищується інфраструктура та занепадають підприємства.

"Тому не маємо зволікати жодної хвилини стосовно формування консолідованої претензії України до Росії для відшкодування завданих збитків", - підкреслив Порошенко.

Президент доручив уряду сформувати для цього відповідний орган. Він передбачений так званим реінтеграційним законом, ухваленим у січні 2018 року.

"Цей закон також чітко підтверджує відданість України мирному врегулюванню та відображає мою ідеологію мирної реінтеграції окупованого регіону. Очікую від уряду детального плану щодо комплексного розвитку територій, прилеглих до окупованих", - додав Порошенко.

Нагадаємо, 26липня 2018 року Кабінет міністрів України прийняв стратегію інформаційної реінтеграції Донецької і Луганської областей. У розробленій Міністерством інформаційної політики стратегії йдеться про те, що повне відновлення мовлення українських телерадіокомпаній можливе тільки за умови звільнення окупованих територій Донбасу.

Додамо, Петро Порошенко у ході виступу на саміті Україна-Євросоюз 9 липня в Брюсселі заявив, що економічні втрати внаслідок російської агресії проти України склали 100 млрд євро.