Порошенко у Брюсселі назвав економічні втрати внаслідок російської агресії

Порошенко заявив, що Україна має закрити неконтрольовану частину кордону з Росією

Економічні втрати внаслідок російської агресії проти України склали 100 млрд євро. Про це сказав президент України Петро Порошенко у ході виступу на саміті Україна-Євросоюз в понеділок, 9 липня.

За словами Порошенка, цей саміт є четвертим, де обговорюється російська агресія проти України.

"Агресія, яка вже забрала десять тисяч життів та принесла економічні втрати в 100 мільярдів євро", - сказав президент.

Також він додав, що Україна повинна закрити неконтрольовану частину кордону з державою-агресором і забезпечити виконання мінських угод.

Нагадаємо, раніше у ході саміту Україна-ЄС голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дії на сході України. Посилаючись на дані ООН, від зазначив, що від 2014 року у цьому конфлікті загинуло понад 10 тисяч 250 осіб. Ще понад 24 тисячі 600 осіб було поранено.