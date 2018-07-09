Социальные страницы
Курси валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко у Брюсселі назвав економічні втрати внаслідок російської агресії

НовиниЕкономіка    09.07.2018 - 17:21
Фото: Петро Порошенко та Дональд Туск (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко та Дональд Туск (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що Україна має закрити неконтрольовану частину кордону з Росією

Економічні втрати внаслідок російської агресії проти України склали 100 млрд євро. Про це сказав президент України Петро Порошенко у ході виступу на саміті Україна-Євросоюз в понеділок, 9 липня.

За словами Порошенка, цей саміт є четвертим, де обговорюється російська агресія проти України.

"Агресія, яка вже забрала десять тисяч життів та принесла економічні втрати в 100 мільярдів євро", - сказав президент.

Також він додав, що Україна повинна закрити неконтрольовану частину кордону з державою-агресором і забезпечити виконання мінських угод.

Нагадаємо, раніше у ході саміту Україна-ЄС голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дії на сході України. Посилаючись на дані ООН, від зазначив, що від 2014 року у цьому конфлікті загинуло понад 10 тисяч 250 осіб.  Ще понад 24 тисячі 600 осіб було поранено. 

Саміт Україна - ЄС: подробиці Україні вдалося обійти блокування Угорщиною участі в саміті НАТО, - Пристайко
Теги публікації: Порошенко Петро, Саміт, Брюссель, Украина -ЕС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся