Порошенко в понедельник встретится с Туском

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 13 мая, в Брюсселе встретится с председателем Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Европейского Совета.

Сообщается, что встреча Порошенка с Туском запланирована на 16:45 по местному времени.

Также в этот день в Брюсселе должны пройти мероприятия по случаю 10-летия "Восточного партнерства".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Туск назвал дату экстренного саммита Евросоюза. Председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что специальный саммит должен начать выдвижение кандидатур на должности руководителей главных институтов Европейского союза и добавил, что не будет уклоняться от проведения голосования этих решений в июне, если достичь консенсус будет трудно.

Напомним, Туск оценил шансы на отмену выхода Британии с ЕС. Дональд Туск сообщил, что вероятность того, что выход Британии из Евросоюза не произойдет, составляет от 20 до 30%, по его словам, выход Британии из Европейского союза будет сильно отличаться от того Brexit, который был прорекламирован во время кампании референдума в 2016 году.