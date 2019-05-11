Порошенко в понеділок зустрінеться з Туском

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 13 травня, в Брюсселі зустрінеться з головою Європейської Ради Дональдом Туском. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської Ради.

Повідомляється, що зустріч Порошенка з Туском запланована на 16:45 за місцевим часом.

Також в цей день у Брюсселі мають пройти заходи з нагоди 10-річчя "Східного партнерства".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Туск назвав дату екстреного саміту Євросоюзу. Голова Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що спеціальний саміт повинен розпочати висування кандидатур на посади керівників головних інституцій Європейського союзу й додав, що не буде ухилятись від проведення голосування щодо цих рішень у червні, якщо досягти консенсус буде важко.

Нагадаємо, Туск оцінив шанси на скасування виходу Британії з ЄС. Дональд Туск повідомив, що ймовірність того, що вихід Британії з Євросоюзу не станеться, становить від 20 до 30%, за його словами, вихід Британії з Європейського союзу буде сильно відрізнятися від того Brexit, який був проанонсований під час кампанії до референдуму в 2016 році.