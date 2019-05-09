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Туск назвал дату экстренного саммита Евросоюза

Новости » Политика    09.05.2019 - 21:55
Туск назвал дату экстренного саммита Евросоюза
Фото: Дональд Туск (flickr.com/european_parliament)

Экстренный саммит ЕС должен состояться 28 мая 2019

Президент Европейского совета Дональд Туск после неформальной встречи лидеров стран ЕС в румынском городе Сибиу сообщил, что 28 мая 2019 должен состояться экстренный саммит Европейского Союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дональда Туска в Twitter.

Туск сообщил, что специальный саммит должен начать выдвижение кандидатур на должности руководителей главных институтов Европейского союза.

"Это должно пройти оперативно, эффективно и соответствовать нашим договорам. Если достичь консенсус будет трудно, я не буду отходить от проведения голосования этих решений в июне", - заявил президент Европейского совета.

Также отметим, что с 23 по 26 мая 2019 в странах ЕС должны состояться выборы в Европарламент.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидеры ЕС подписали декларацию о защите единой Европы. Среди обязательств, которые берут на себя страны ЕС, присутствует защита единой Европы, а также готовность играть роль "ответственного мирового лидера" и отстаивать демократию и верховенство закона.

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