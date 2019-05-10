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Туск оценил шансы на отмену выхода Британии из ЕС

Новости » Политика    10.05.2019 - 15:36
Туск оценил шансы на отмену выхода Британии из ЕС
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Великобритания может отказаться от выхода Британии из Евросоюза в ходе второго референдума

Вероятность того, что выход Британии из Евросоюза (Brexit) не произойдет, составляет от 20 до 30%. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в интервью The Guardian.

По его словам, Великобритания может отказаться от Brexit в ходе второго референдума.

"После британского референдума в 2016 году, я думал, если мы его признаем, то вопрос будет закрыт. Сегодня шанс на то, что Brexit все же не состоится, по моему мнению, составляет от 20% до 30%. Это много", - заявил Дональд Туск.

По его словам, выход Британии из Европейского союза будет сильно отличаться от того Brexit, который был прорекламирован во время кампании к референдуму в 2016 году.

Также Туск напомним, что три года назад референдум был не первый относительно членства страны в ЕС. Первый подобный референдум прошел в 1975 году через два года после присоединения Британии к Европейскому экономическому сообществу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Великобритания Тереза Мэй провела секретное заседание с помощниками и министрами, на котором обсудили возможные варианты проведения повторного референдума о выходе Британиии из Евросоюза. 

Кроме того, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что идея проведения второго референдума о выходе Британии из состава Европейского союза скорее всего будет снова вынесена на рассмотрение парламента. 

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