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Порошенко показав новий командний пункт, який бійці ППО обладнали спільно з волонтерами

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на південний фронт побував у підрозділі ППО, який першим виявляє і супроводжує ворожі цілі під час повітряних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

За його словами, окупанти регулярно завдають ударів по підрозділу, на початку вторгнення їм знищили пересувний командний центр, а потім влітку розвалили в мотлох казарму та штаб.

"До цього підрозділу ми вже приїжджаємо як додому. Вперше з ними познайомилися влітку минулого року. Тоді ми привозили їм станцію очищення води, яка працює й досі. Від того часу здружилися. Тримали постійний зв’язок з командиром, забезпечуючи всім, що просили. Це були і вантажівки DAF, на яких вони поставили ЗУШки, і обладнання для їхніх очей та вух. В лютому цього року привозили їм обладнання для пункту управління. І ось днями ми вже оглянули його", - повідомив політик.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні сьогодні вже кілька разів лунали вибухи.

Також ми писали, що в Херсонській області запровадили посилену комендантську годину, оскільки там можуть бути ворожі ДРГ.

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Петро Порошенко