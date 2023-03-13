Порошенко показал новый командный пункт, который бойцы ПВО оборудовали совместно с волонтерами

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на южный фронт побывал в подразделении ПВО, которое первым обнаруживает и сопровождает враждебные цели во время воздушных атак.

По его словам, оккупанты регулярно наносят удары по подразделению, в начале вторжения им уничтожили передвижной командный центр, а затем летом развалили в хлам казарму и штаб.

"К этому подразделению мы уже приезжаем как домой. Впервые с ними познакомились летом прошлого года. Тогда мы привозили им станцию очистки воды, которая работает до сих пор. С того времени сдружились. Держали постоянную связь с командиром, обеспечивая всем, что просили. Это были и грузовики DAF, на которых они поставили ЗУШки, и оборудование для глаз и ушей. В феврале этого года привозили им оборудование для пункта управления. И вот на днях мы уже осмотрели его", - сообщил политик.