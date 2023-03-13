ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні знову повідомляють про вибухи

Новость на русском →
Херсон, Понеділок 13 березня 2023 16:09
У Херсоні знову повідомляють про вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У понеділок, 13 березня, у Херсоні знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що в регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Офіційної інформації про ситуацію в Херсоні поки немає.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні зранку у Херсоні лунали вибухи.

Окрім того, вдень росіяни обстріляли бригаду енергетиків у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто