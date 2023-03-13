У Херсоні знову повідомляють про вибухи
Ілюстративне фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Image)
У понеділок, 13 березня, у Херсоні знову пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зазначимо, що в регіоні не оголошували повітряну тривогу.
Офіційної інформації про ситуацію в Херсоні поки немає.
РБК-Україна повідомляло, що сьогодні зранку у Херсоні лунали вибухи.
Окрім того, вдень росіяни обстріляли бригаду енергетиків у Херсонській області.
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