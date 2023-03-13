У Херсоні можуть бути ворожі ДРГ: в регіоні вводять посилену комендантську годину

У Херсонській області запроваджують посилену комендантську годину на п'ять днів. Мешканцям буде заборонено виходити з дому з 17:00 до 06:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

За його словами, надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога. Задля недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів, відсьогодні в області діятиме нова комендантська година.

Так, 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 до 06:30.

Прокудін попросив усіх, кому потрібно виїхати за межі області, зробити це негайно, а у подальшому - планувати свій час перебування на території міста та області.

Як повідомлялося раніше, з 15 березня у Херсоні вирішили скасувати заборону на продаж алкоголю.

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