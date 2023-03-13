ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко показав новий командний пункт, який бійці ППО обладнали спільно з волонтерами

Новость на русском →
Понеділок 13 березня 2023 19:53
Порошенко показав новий командний пункт, який бійці ППО обладнали спільно з волонтерами Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на південний фронт побував у підрозділі ППО, який першим виявляє і супроводжує ворожі цілі під час повітряних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

За його словами, окупанти регулярно завдають ударів по підрозділу, на початку вторгнення їм знищили пересувний командний центр, а потім влітку розвалили в мотлох казарму та штаб.

"До цього підрозділу ми вже приїжджаємо як додому. Вперше з ними познайомилися влітку минулого року. Тоді ми привозили їм станцію очищення води, яка працює й досі. Від того часу здружилися. Тримали постійний зв’язок з командиром, забезпечуючи всім, що просили. Це були і вантажівки DAF, на яких вони поставили ЗУШки, і обладнання для їхніх очей та вух. В лютому цього року привозили їм обладнання для пункту управління. І ось днями ми вже оглянули його", - повідомив політик.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні сьогодні вже кілька разів лунали вибухи.

Також ми писали, що в Херсонській області запровадили посилену комендантську годину, оскільки там можуть бути ворожі ДРГ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто