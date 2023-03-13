Порошенко показал новый командный пункт, который бойцы ПВО оборудовали совместно с волонтерами
Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на южный фронт побывал в подразделении ПВО, которое первым обнаруживает и сопровождает враждебные цели во время воздушных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
По его словам, оккупанты регулярно наносят удары по подразделению, в начале вторжения им уничтожили передвижной командный центр, а затем летом развалили в хлам казарму и штаб.
"К этому подразделению мы уже приезжаем как домой. Впервые с ними познакомились летом прошлого года. Тогда мы привозили им станцию очистки воды, которая работает до сих пор. С того времени сдружились. Держали постоянную связь с командиром, обеспечивая всем, что просили. Это были и грузовики DAF, на которых они поставили ЗУШки, и оборудование для глаз и ушей. В феврале этого года привозили им оборудование для пункта управления. И вот на днях мы уже осмотрели его", - сообщил политик.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сегодня уже несколько раз раздавались взрывы.
Также мы писали, что в Херсонской области ввели усиленный комендантский час, поскольку там могут быть враждебны ДРГ.
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