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Порошенко показав черговий вантаж, який відправляється ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко показав черговий вантаж, який відправляється у війська. Цього разу десантникам відправляють вантажівки, пікапи та машини швидкої допомоги, оснащені реанімаційним обладнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Порошенка у Facebook.

Також, за його словами, у підрозділи ДШВ поїдуть дрони Autel, генератори, буржуйки й вже другий мобільний комплекс для побутового обслуговування на фронті, де бійці можуть помитися, а також випрати та висушити одяг.

Першу таку машину 14 жовтня Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" відправили 25-й бригаді, яка звільняла Ізюм.

"Ми знову і знову передаємо буржуйки, бо маємо підготувати військо до морозів. Генератори, які в умовах атаки на енергетичні об’єкти необхідні, як повітря. Ми передаємо пікапи, тентовані DAFи, карету швидкої допомоги, пересувну лазню із гарячим душем та сушилками. Багато дронів Autel", - додає Порошенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові звільнили сім населених пунктів в Луганській області

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