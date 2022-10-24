Порошенко показав черговий вантаж, який відправляється ЗСУ

Також, за його словами, у підрозділи ДШВ поїдуть дрони Autel, генератори, буржуйки й вже другий мобільний комплекс для побутового обслуговування на фронті, де бійці можуть помитися, а також випрати та висушити одяг.

Першу таку машину 14 жовтня Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" відправили 25-й бригаді, яка звільняла Ізюм.

"Ми знову і знову передаємо буржуйки, бо маємо підготувати військо до морозів. Генератори, які в умовах атаки на енергетичні об’єкти необхідні, як повітря. Ми передаємо пікапи, тентовані DAFи, карету швидкої допомоги, пересувну лазню із гарячим душем та сушилками. Багато дронів Autel", - додає Порошенко.