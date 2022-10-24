Порошенко показал очередной груз, отправляемый ВСУ

Также, по его словам, в подразделения ДШУ поедут дроны Autel, генераторы, буржуйки и второй мобильный комплекс для бытового обслуживания на фронте, где бойцы могут помыться, а также постирать и высушить одежду.

Первую такую машину 14 октября Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" отправили 25-й бригаде, которая увольняла Изюм.

"Мы снова и снова передаем буржуйки, потому что должны подготовить войско к морозам. Генераторы, которые в условиях атаки на энергетические объекты необходимы как воздух. Мы передаем пикапы, тентованные DAFы, карету скорой помощи, передвижную баню с горячим душем и сушилками. Много дронов Autel", - добавляет Порошенко.