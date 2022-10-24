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Порошенко показал очередной груз, отправляемый ВСУ

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко показал очередной груз, отправляемый в войска. В этот раз десантникам отправляют грузовики, пикапы и машины скорой помощи, оснащенные реанимационным оборудованием.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Порошенко в Facebook.

Также, по его словам, в подразделения ДШУ поедут дроны Autel, генераторы, буржуйки и второй мобильный комплекс для бытового обслуживания на фронте, где бойцы могут помыться, а также постирать и высушить одежду.

Первую такую машину 14 октября Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" отправили 25-й бригаде, которая увольняла Изюм.

"Мы снова и снова передаем буржуйки, потому что должны подготовить войско к морозам. Генераторы, которые в условиях атаки на энергетические объекты необходимы как воздух. Мы передаем пикапы, тентованные DAFы, карету скорой помощи, передвижную баню с горячим душем и сушилками. Много дронов Autel", - добавляет Порошенко.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уволили семь населенных пунктов в Луганской области.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины