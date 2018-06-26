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Интервью

Порошенко подписал закон о запуске антикоррупционного суда

НовостиПолитика    26.06.2018 - 10:56
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В Украине запускают создание Высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запуске Высшего антикоррупционного суда. Об этом он объявил в ходе выступления в Киевском институте международных отношений.

"Эта наша встреча с вами должна чем-то запомниться. И я принял решение, что мы именно сегодня здесь должны подписать закон о запуске антикоррупционного суда…Думаю, символично будет, что именно в этих стенах произойдет запуск этого процесса", - заявил Порошенко.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде.

Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных НАБУ, только в том случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на сейчас это 881 тыс. гривен).

Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда
Теги публикации: Порошенко Петр, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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