МВФ ожидает от Украины отмены противоречивой нормы в законе об антикоррупционном суде

Отмены противоречивой нормы об апелляции

Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде". Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, опубликованном по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, состоявшимся накануне.

"Мы согласились с тем, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял президентский законопроект для формального создания суда, а также необходимые поправки для восстановления требования о том, чтобы суд рассматривал все дела, которые находятся в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции , как это было в проекте закона, одобренном в первом чтении", - заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Напомним, ранее сообщалось, что Международная антикоррупционная организация Transparency International заявляет, что президент и Верховная рада Украины имеют все возможности для того, чтобы уже 21 июня завершить принятие начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Также добавим, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что запуск антикоррупционного суда Совет может рассмотреть во вторник, 21 июня