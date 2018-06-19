Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

МВФ ожидает от Украины отмены противоречивой нормы в законе об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    19.06.2018 - 21:54
Фото: Международный валютный фонд (flickr.com/Jamille Wilson)
Фото: Международный валютный фонд (flickr.com/Jamille Wilson)

Отмены противоречивой нормы об апелляции

Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде". Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, опубликованном по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, состоявшимся накануне.

"Мы согласились с тем, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял президентский законопроект для формального создания суда, а также необходимые поправки для восстановления требования о том, чтобы суд рассматривал все дела, которые находятся в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции , как это было в проекте закона, одобренном в первом чтении", - заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Напомним, ранее сообщалось, что Международная антикоррупционная организация Transparency International заявляет, что президент и Верховная рада Украины имеют все возможности для того, чтобы уже 21 июня завершить принятие начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Также добавим, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что запуск антикоррупционного суда Совет может рассмотреть во вторник, 21 июня

Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о запуске ВАКС На сайте Рады появился текст законопроекта о запуске ВАКС
Теги публикации: МВФ, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь