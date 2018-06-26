Порошенко підписав закон про запуск антикорупційного суду

В Україні запускають створення Вищого антикорупційного суду
Президент України Петро Порошенко підписав закон про запуск Вищого антикорупційного суду. Про це він оголосив у ході виступу в Київському інституті міжнародних відносин.
"Ця наша зустріч з вами має чимось запам'ятатися. І я прийняв рішення, що ми саме сьогодні тут повинні підписати закон про запуск антикорупційного суду... Думаю, символічно буде, що саме в цих стінах відбудеться запуск цього процесу", - заявив Порошенко.
June 26, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд очікує від України скасування суперечливої норми про апеляцію в законі про Вищий антикорупційний суд.
Антикорупційному суду будуть підсудні кримінальні провадження в корупційних злочинах, підслідних НАБУ, тільки в тому випадку, якщо розмір предмета злочину або завданих збитків у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на зараз це 881 тис. гривень).