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Порошенко підписав закон про запуск антикорупційного суду

НовиниПолітика    26.06.2018 - 10:56
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

В Україні запускають створення Вищого антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко підписав закон про запуск Вищого антикорупційного суду. Про це він оголосив у ході виступу в Київському інституті міжнародних відносин.

"Ця наша зустріч з вами має чимось запам'ятатися. І я прийняв рішення, що ми саме сьогодні тут повинні підписати закон про запуск антикорупційного суду... Думаю, символічно буде, що саме в цих стінах відбудеться запуск цього процесу", - заявив Порошенко.

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд очікує від України скасування суперечливої норми про апеляцію в законі про Вищий антикорупційний суд.

Антикорупційному суду будуть підсудні кримінальні провадження в корупційних злочинах, підслідних НАБУ, тільки в тому випадку, якщо розмір предмета злочину або завданих збитків у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на зараз це 881 тис. гривень).
 

 

Парубій підписав закон про утворення Вищого антикорупційного суду
Теги публікації: Порошенко Петро, антікоррупційний суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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