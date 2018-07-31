Порошенко подписал закон об урегулировании деятельности Украинского культурного фонда

Закон нацелен на усовершенствование функционирования системы господдержки культуры

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда". Об этом говорится на сайте президента.

Закон нацелен на усовершенствование функционирования системы государственной поддержки культуры, создание благоприятных условий для реализации программ государственной политики Украины в культурной сфере.

Также документ уточняет правовой статус Украинского культурного фонда, совершенствует процедуры, связанные с поддержкой проектов этим фондом.

Закон обеспечивает согласование в законодательном поле норм относительно государственной поддержки реализации культурных и художественных проектов, а также конкретизирует отдельные положения подходов к финансированию проектов в сферах культуры и искусств, основанных на применении качественно новых принципов отбора таких проектов.

Законом вносятся изменения в законы "О культуре", "О государственной помощи субъектам хозяйствования", "Об Украинском культурном фонде".

Напомним, 3 июля парламент поддержал в повторном первом чтении за основу и в целом законопроект №8266-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда".