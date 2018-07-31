Порошенко підписав закон про врегулювання діяльності Українського культурного фонду

Закон спрямований на вдосконалення функціонування системи держпідтримки культури

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду". Про це йдеться на сайті президента.

Закон націлений на вдосконалення функціонування системи державної підтримки культури, створення сприятливих умов для реалізації програм державної політики України в культурній сфері.

Також документ уточнює правовий статус Українського культурного фонду, удосконалює процедури, пов'язані з підтримкою проектів цим фондом.

Закон забезпечує узгодження в законодавчому полі норм щодо державної підтримки реалізації культурних і мистецьких проектів, а також конкретизує окремі положення підходів до фінансування проектів у сферах культури і мистецтв, заснованих на застосуванні якісно нових принципів відбору таких проектів.

Законом вносяться зміни в закони "Про культуру", "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", "Про Український культурний фонд".

Нагадаємо, 3 липня парламент підтримав у повторному першому читанні за основу і в цілому законопроект №8266-д "Про внесення змін у деякі закони України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду".