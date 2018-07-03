ВР одобрила проект по урегулированию деятельности Украинского культурного фонда

Документ поддержали 233 нардепа

Парламент поддержал в повторном первом чтении за основу и в целом законопроект №8266-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ после ряда неудачных голосований поддержали 233 парламентария.

Данным законом уточняется правовой статус Украинского культурного фонда; вводится дефиниция понятия "проект", используемого в законе; совершенствуются процедуры, связанные с поддержкой проектов Украинским культурным фондом.

Также документом легитимируются взносы международных и иностранных структур, как источников формирования средств Фонда; устраняются противоречия с законом "О культуре" и законом "О государственной помощи субъектам хозяйствования".

"Принятие законопроекта будет способствовать реализации программ государственной политики Украины в культурной сфере, совершенствованию системы государственной поддержки культуры", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 19 июня парламент не поддержал за основу в первом чтении законопроект №8266 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда" и отправил его на повторное первое чтение.