Порошенко подписал закон об уголовных проступках

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о новой классификация уголовных нарушений. Об этом сообщает прес-служба парламента.

Отметим, раньше понятие "преступление" использовалось как обобщающее, согласно нововведениям вместо него будет выражение "уголовные правонарушения".

Отметим, уголовный проступок является деянием (действием или бездействием), за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы. В то же время преступления делятся в зависимости от срока наказания в виде лишения свободы и размера штрафа: тяжкие и особо тяжкие.

Также законопроект вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав ее уголовным проступком (наказание - штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет; при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет).

К уголовным проступкам теперь относятся неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и т. п.

Проводить расследование уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделения дознания органа Нацполиции). Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки - не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания, или в других случаях в срок до одного месяца.

Напомним, в прошлом году депутаты Верховной рады поддержали законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.