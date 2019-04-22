Порошенко підписав закон про кримінальні проступки

Президент України Петро Порошенко підписав закон про нову класифікація кримінальних порушень. Про це повідомляє прес-служба парламента.

Зазначимо, раніше поняття "злочин" використовувалося як узагальнююче, згідно з нововведеннями замість нього буде вираз "кримінальні правопорушення".

Зазначимо, кримінальний проступок є діянням (дією або бездіяльністю), за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. гривень) або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі. У той же час злочини поділяються в залежності від строку покарання у вигляді позбавлення волі і розміру штрафу: тяжкі та особливо тяжкі.

Також законопроект вносить норму про керування транспортом у стані сп'яніння у Кримінальний кодекс, зробивши її кримінальним проступком (покарання - штраф 17-34 тис. грн і заборона керувати до трьох років; при повторному порушенні - до 51 тис. грн із забороною керувати від 2 до 3 років).

До кримінальних проступків тепер належать некваліфіковані крадіжки, шахрайство, незаконні дії з наркотичними засобами без мети збуту, хуліганство і т. п.

Проводити розслідування кримінальних проступків будуть дізнавачі (посадові особи підрозділу органу дізнання Нацполиции). Розслідування кримінальних проступків буде проводитися у формі дізнання з спрощенням процедури, включаючи скорочені терміни - не більше 72 годин з моменту повідомлення особі про підозру або затримання, або в інших випадках у строк до одного місяця.

Нагадаємо, в минулому році депутати Верховної ради підтримали законопроект №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.