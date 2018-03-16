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Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитования бизнеса на подконтрольном Донбассе

НовостиПолитика    16.03.2018 - 17:20
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко посетил Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса в зоне проведения операции Объединенных сил, которая подконтрольна Украине. Об этом Порошенко заявил в ходе визита на Донбасс.

"Подписал закон, который снимает введенные ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил, которая подконтрольна Украине", - сообщил глава государства.

Напомним, сегодня, 16 марта 2018 года, Порошенко посетил освобожденные от боевиков Катериновку и Золотое (Луганскька область). Также в ходе визита на Донбасс президент представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Кроме того, Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции. Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил.

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Теги: Порошенко Петр, Донбасс, бизнес
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