Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитования бизнеса на подконтрольном Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса в зоне проведения операции Объединенных сил, которая подконтрольна Украине. Об этом Порошенко заявил в ходе визита на Донбасс.

"Подписал закон, который снимает введенные ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил, которая подконтрольна Украине", - сообщил глава государства.

Підписав закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Напомним, сегодня, 16 марта 2018 года, Порошенко посетил освобожденные от боевиков Катериновку и Золотое (Луганскька область). Также в ходе визита на Донбасс президент представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Кроме того, Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции. Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил.