Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування бізнесу на підконтрольному Донбасі

Президент України Петро Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу у зоні проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні. Про це Порошенко заявив у ході візиту на Донбас.

"Підписав закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні", - повідомив глава держави.

Підписав закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня 2018 року, Порошенко відвідав звільнені від бойовиків Катеринівку та Золоте (Луганскька область). Також у ході візиту на Донбас президент представив командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Крім того, Порошенко оголосив про юридичне завершення антитерористичної операції. Формат АТО буде змінений на операцію Об'єднаних сил.