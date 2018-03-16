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Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування бізнесу на підконтрольному Донбасі

НовиниПолітика    16.03.2018 - 17:20
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко сьогодні відвідав Донбас

Президент України Петро Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу у зоні проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні. Про це Порошенко заявив у ході візиту на Донбас.

"Підписав закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня 2018 року, Порошенко відвідав звільнені від бойовиків Катеринівку та Золоте (Луганскька область). Також у ході візиту на Донбас президент представив командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Крім того, Порошенко оголосив про юридичне завершення антитерористичної операції. Формат АТО буде змінений на операцію Об'єднаних сил.

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Теги: Порошенко Петро, Донбас, бизнес
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