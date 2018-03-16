Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко подписал закон о получении военными денежной компенсации за аренду жилья

НовостиПолитика    16.03.2018 - 17:39
Фото: Петр Порошенко (prezident. gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (prezident. gov.ua)

Соответствующий закон Порошенко подписал в ходе визита на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Об этом глава государства сообщил в ходе визита на Донбасс.

Так, Порошенко сообщил, что подписал закон, который предусматривает устранение социальной несправедливости в предоставлении военным права на получение денежной компенсации за аренду жилого помещения.

"В присутствии наших военных подписал изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", которые предусматривают устранение социальной несправедливости в предоставлении военным права на получение денежной компенсации за наем жилого помещения", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса в зоне проведения операции Объединенных сил, которая подконтрольна Украине.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Порошенко анонсировал визит в Германию Порошенко объявил о завершении АТО
Теги: Порошенко Петр, Компенсация, военные
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top