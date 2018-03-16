Порошенко підписав закон щодо отримання військовими грошової компенсації за найм житла

Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Про це глава держави повідомив у ході візиту на Донбас.

Так, Порошенко повідомив, що підписав закон, який передбачає усунення соціальної несправедливості в наданні військовим права на отримання грошової компенсації за найм жилого приміщення.

"У присутності наших військових підписав зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", які передбачають усунення соціальної несправедливості в наданні військовим права на отримання грошової компенсації за найм жилого приміщення", - повідомив він.

У присутності наших військових підписав зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", які передбачають усунення соціальної несправедливості в наданні військовим права на отримання грошової компенсації за найм жилого приміщення — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу у зоні проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні.