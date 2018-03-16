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Порошенко підписав закон щодо отримання військовими грошової компенсації за найм житла

НовиниПолітика    16.03.2018 - 17:39
Фото: Петро Порошенко (prezident. gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (prezident. gov.ua)

Відповідний закон Порошенко підписав у ході візиту на Донбас

Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Про це глава держави повідомив у ході візиту на Донбас.

Так, Порошенко повідомив, що підписав закон, який передбачає усунення соціальної несправедливості в наданні військовим права на отримання грошової компенсації за найм жилого приміщення.

"У присутності наших військових підписав зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", які передбачають усунення соціальної несправедливості в наданні військовим права на отримання грошової компенсації за найм жилого приміщення", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу у зоні проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні.

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Теги: Порошенко Петро, Компенсация, військові
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