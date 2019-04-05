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Порошенко подписал указ о строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС


Координационному центру обеспечения взаимодействия с Кабмином поручено обеспечивать мониторинг и анализ осуществления мер, предусмотренных указом

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О мерах по поддержке развития ядерной энергетики и повышение уровня безопасности в сфере использования ядерной энергии". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента.

В частности, согласно указу №104/2019, президент поручил Кабмину безотлагательно внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Также Порошенко поручил Кабинету министров в двухмесячный срок внести в парламент законопроекты относительно увеличения размера субвенции с государственного бюджета местным бюджетам на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения; об отнесении средств от сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения, источников формирования спецфонда госбюджета для гарантированного направления таких средств в виде субвенций соответствующим местным бюджетам; по совершенствованию механизма защиты от инфляции средств финрезерва для снятия с эксплуатации атомных блоков

Кроме того, правительству поручено принимать меры, направленные на всестороннюю поддержку и реализацию пилотного проекта "Энергетический мост "Украина - Европейский Союз", в том числе проработать с участием Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вопрос об использовании предусмотренного Законом Украины "О рынке электрической энергии" механизма временного специального возложения обязанности по оказанию услуг по обеспечению развития генерирующих мощностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии

Также в указе определяется необходимым обеспечение действенной независимости государственного органа, осуществляющего регулирование в области ядерной и радиационной безопасности, укрепление его институциональной и финансовой состоятельности.

Координационному центру обеспечения взаимодействия с Кабмином поручено обеспечивать мониторинг и анализ осуществления мероприятий, предусмотренных этим указом, организационное сопровождение их реализации.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что президент Петр Порошенко уволил заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского.

Кроме того, Порошенко уволил с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка.

Также президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей'язків.

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